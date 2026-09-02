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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا: سنرد على استفزازات روسيا بشكل مناسب وحاسم

ألمانيا
ألمانيا
محمود نوفل

أكدت السلطات الألمانية علمها بأن روسيا مسؤولة عن الهجوم بمتفجرات الذي وقع على مطار لايبزيج.

وذكرت السلطات الألمانية في بيان لها ؛ إن هجمات روسيا الهجينة المتكررة على ألمانيا وأوروبا غير مقبولة. 

وختمت السلطات الألمانية بيانها بالتأكيد على أنها لن نرضخ للترهيب أو الانقسام، وسنرد على استفزازات روسيا بشكل مناسب وحاسم.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن ألمانيا تستحق ضربة مباشرة تستهدف منشآت إنتاج المعدات العسكرية التي تُرسل إلى أوكرانيا.

وأضاف أن بعض المواقع في برلين قد تكون أيضًا ضمن الأهداف.


كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن رد روسيا على إغلاق القنصلية العامة في ألمانيا سيكون قاسياً، وذلك وفقًا لمقابلة مع وكالة سبوتنيك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال جلسة حوارية نظمتها وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، إن العالم يقف أمام خيارين: تعددية قطبية مسؤولة تقوم على المصير المشترك، وهو النهج الذي تتبعه روسيا والصين، أو استعمار جديد غربي الطابع تحكمه الأنانية.

ألمانيا روسيا مطار لايبزيج دميتري مدفيديف

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