وزير السياحة يلتقي سفير مصر الجديد في واشنطن لبحث تعزيز الترويج للمقصد المصري

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بالسفير محمد الملا، قبيل سفره إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتولي مهام منصبه سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

السياحة والآثار

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، ومؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارة والسفارة المصرية في واشنطن، بما يسهم في تعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكي، ودعم أوجه التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال العمل الأثري، ولا سيما في ملف استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من تعاون وثيق في مجالي السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، استعرض شريف فتحي رؤية واستراتيجية الوزارة، مشيراً إلى خططها للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكي، لافتاً إلى التعاون الوثيق بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركات السياحة ومنظمي الرحلات الأمريكيين لتنفيذ عدد من الأنشطة والحملات الترويجية المشتركة، بما يسهم في التعريف بتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري وتعزيز التدفقات السياحية الوافدة من السوق الأمريكي.

كما أشار الوزير إلى فوز مصر باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، والمقرر عقده في أبريل 2027، بما يعكس الاهتمام المتنامي بالمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكي، ويمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع منظمي الرحلات والترويج لما تتمتع به مصر من مقومات ومنتجات وتجارب سياحية متنوعة.

