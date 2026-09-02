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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كالاس: أوكرانيا تنضم إلى مجموعة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الأوروبي لشئون الدفاع

كالاس: أوكرانيا تنضم إلى مجموعة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الأوروبي لشئون الدفاع
كالاس: أوكرانيا تنضم إلى مجموعة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الأوروبي لشئون الدفاع
أ ش أ

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، اليوم /الأربعاء/، أن أوكرانيا وبريطانيا ستنضمان إلى "مجموعة رفيعة المستوى جديدة لشئون الدفاع" تابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت كالاس في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "الأسبوع المقبل، سأطلق مجموعة جديدة رفيعة المستوى لشئون الدفاع، تتكون من كبار القادة السياسيين والعسكريين من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بريطانيا وأوكرانيا".

وأشارت الممثلة العليا إلى أنه على الرغم من أن أوروبا تستثمر في مجال الدفاع بمستويات غير مسبوقة، إلا أن زيادة الإنفاق وحدها لا تضمن النجاح تلقائيا.

وأضافت: "لم نكن بالسرعة الكافية لسد الثغرات في القدرات التقليدية لأوروبا ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تم تحديدها.. الهدف هو جمع بعض ألمع العقول في مجال الأمن والدفاع لتقديم حلول مبتكرة خارج الصندوق، حيث نبحث كيف يمكننا أن نكون أسرع في سد هذه الثغرات، وكيف نصبح أكثر فعالية، لا سيما الآن بعد أن أصبح التهديد الأمني في أوروبا أكثر واقعية بكثير".

ومن المتوقع أن تقوم المجموعة، تحت قيادتها، بتجميع نتائج عملها في تقرير يتضمن توصيات ملموسة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

وأوضحت كالاس أنه سيتم الإعلان عن الأسماء خلال حفل إطلاق المجموعة الأسبوع المقبل، كما لفتت الانتباه إلى الاهتمام الكبير من جانب مختلف المشاركين للانضمام إلى هذه المبادرة، مشيرة إلى أن بعض الأفكار الرامية لتعزيز القدرات الدفاعية تأتي من القطاع الخاص.

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس مجموعة رفيعة المستوى جديدة لشئون الدفاع اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي

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