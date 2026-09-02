فتحي سند: الخلافات الفنية وراء قرار إقالة عماد النحاس من المصري

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن كواليس قرار النادي المصري البورسعيدي برحيل عماد النحاس عن القيادة الفنية للفريق، وتعيين أحمد سامي بدلًا منه.

وأوضح سند أن قرار إقالة النحاس صدر بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى أن خسارة المصري أمام بيراميدز بهدف دون رد لم تكن السبب الرئيسي وراء رحيله، وإنما جاءت الإقالة على خلفية خلافات فنية مع إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، تتعلق بصلاحيات المدير الفني.

كان المصري قد حقق الفوز في أول مباراتين بالدوري أمام سموحة والمقاولون العرب، قبل الخسارة أمام بيراميدز في الجولة الثالثة، بينما استقرت إدارة النادي على تعيين أحمد سامي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.



