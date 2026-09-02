رئيس الوزراء يتابع موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التزام الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي؛ بما يضمن توفير البيئة المناسبة للتدريب العملي للطلاب ويسهم في الارتقاء بمستوى خريجي كليات الطب، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في استكمال المقومات اللازمة للمنظومة التعليمية والطبية بهذه الجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومسئولي الوزارتين.

وقال مدبولي "إنه سبق طرح بدائل أمام الجامعات الخاصة التي لم تستكمل إنشاء مستشفياتها التعليمية، من بينها التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإبرام بروتوكول تعاون يتضمن رفع كفاءة وتطوير أحد المستشفيات التابعة للوزارة، وإدارته وفق إطار تنظيمي يتيح استخدامه كمستشفى تعليمي وتدريبي لطلاب الجامعة، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة".

وشدد على أن الالتزام بتوفير المستشفى التعليمي والتدريبي يمثل أحد العناصر الأساسية في منظومة دراسة الطب، مؤكدًا أن الواقع أظهر عدم التزام عدد من الجامعات الخاصة باستكمال المستشفيات المطلوبة، وهو ما يستوجب التعامل مع الجامعات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة؛ بما يضمن عدم الإخلال بجودة العملية التعليمية أومستوى التدريب الطبي للطلاب.

من جانبه.. أكد الدكتور خالد عبدالغفار ترحيب وزارة الصحة بكافة أوجه التعاون مع الجامعات الخاصة في هذا الملف، موضحًا استعداد الوزارة للتنسيق وتوفير فرص التدريب لطلاب كليات الطب، وفقًا للضوابط المنظمة، وذلك لحين انتهاء الجامعات من إنشاء وتجهيز المستشفيات التابعة لها.

وبدوره.. قدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة عرضًا حول موقف هذا الملف، مشيرًا إلى أنه يتم حصر الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، وموقف كل جامعة من حيث استيفاء متطلبات المستشفى التعليمي والتدريبي، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه يجرى إعداد دراسة متكاملة حول موقف الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، تتضمن الإجراءات والآليات اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط المقررة، فضلًا عن تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الجامعات المخالفة في حال عدم الالتزام بالاشتراطات المحددة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان في هذا الملف في عدد من المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من حصر جميع الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، وتحديد موقف كل جامعة من إنشاء وتجهيز المستشفى التعليمي والتدريبي الخاص بها، مع إلزام الجامعات بسرعة استكمال المستشفيات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد رئيس الوزراء على إتاحة بديل للجامعات التي لم تستكمل مستشفياتها، من خلال سرعة التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإبرام بروتوكولات تعاون تتيح تدريب الطلاب داخل المستشفيات التابعة للجهات المعنية، وذلك وفق ضوابط واضحة تضمن جودة التدريب وكفاءة العملية التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجامعات غير الملتزمة.

م ن ى/ هـ ج ر