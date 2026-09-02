كانت على بعد أسبوعين.. ترامب: تحركنا عسكريا لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران كانت، وفق تقديره، على بُعد نحو أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحركت عسكريًا لمنعها من الوصول إلى هذه المرحلة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المواجهة بين واشنطن وطهران تصعيدًا جديدًا، مع تجدد الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية وردّ طهران بهجمات صاروخية ومسيّرات على مواقع وقواعد مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة.

وكان ترامب أعلن سابقًا أن المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية تعرضت لدمار واسع جراء الضربات الأمريكية، واصفًا العملية بأنها نجاح عسكري كبير.

ويأتي تأكيد ترامب على عامل «الأسبوعين» ضمن مبررات إدارته للتحرك ضد البرنامج النووي الإيراني، في وقت أثارت فيه هذه التقديرات جدلًا، خصوصًا مع وجود تصريحات متباينة من مسؤولين أمريكيين بشأن مدى قرب إيران فعليًا من إنتاج سلاح نووي.

وكانت مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي محورًا ثابتًا في تصريحات ترامب، الذي كرر مرارًا أن واشنطن لن تسمح لطهران بالوصول إلى هذه القدرة.