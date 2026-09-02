لبنان توقف 5 أشخاص بتهمة إدخال مقاتلين من سوريا وتدريبهم في البقاع

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان خمسة أشخاص، من الجنسيتين اللبنانية والسورية؛ للاشتباه بتورطهم في إدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان، ونقلهم إلى منطقة البقاع، حيث كانوا يخضعون لدورات تدريبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن التحقيقات - التي تجري بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار - أسفرت عن ضبط كمية من الأسلحة الرشاشة والمتفجرات بحوزة الموقوفين. وأعطى الحجار توجيهاته بالتوسع في التحقيق لكشف كامل الملابسات وتحديد طبيعة الشبكة ودورها.

وفي موازاة ذلك، تعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية على تعقب عدد من الأشخاص الذين توافرت أسماؤهم على صلة بالقضية؛ تمهيداً لاستكمال التحقيقات الأولية وإحالتها إلى القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات والملاحقات القضائية اللازمة بحق المتورطين.