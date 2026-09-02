كريم الدبيس يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030

أنهى كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراءات تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2030.

وجاء تمديد عقد الدبيس في إطار حرص النادي الأهلي على الحفاظ على عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الشباب، وضمان استمرارهم مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وتولى الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي، إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتمديد عقد اللاعب، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

ومن المنتظر أن يواصل الدبيس مشواره مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من إمكانياته وتطوره مع الفريق.