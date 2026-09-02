إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية المخزن بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص، إثر نشوب مشاجرة مع آخرين أمام أحد المنازل بقرية المخزن التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، استخدمت خلالها قوالب الطوب والشوم.



وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من:

السيد .ح م ، 48 عامًا: كدمات بالجسم وكدمة بالصدر.

بشرى ح .م ، 60 عامًا: كدمة بالعين.

محمد .ع ر، 30 عامًا: كدمات بالرأس والوجه.

كما اصيب أحمد .ا ا محمد، 43 عامًا: جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالجسم.

محمد .ا ع ، 39 عامًا: كدمات بالجسم.

محمد .ا .م، 46 عامًا: كدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.