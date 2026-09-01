جامعة المنصورة تستضيف احتفالية «أبطال الحياة» لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية لذوي الهمم بالدقهلية

اقيمت بمدرج الدكتور إبراهيم مهدي بكلية التجارة بجامعة المنصورة، احتفالية «أبطال الحياة» لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية لذوي الهمم بمحافظة الدقهلية، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، واللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، ولفيف من القيادات الأكاديمية، والتنفيذية، والأمنية، والعسكرية، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وأسر المشاركين، وبمشاركة مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي-مكفوفين) بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

وتأتي الاحتفالية في إطار جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات، بما يعكس الاهتمام المتواصل بهذه الفئة ودمجها في مختلف مناحي الحياة.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مؤكدًا أن الاحتفالية تمثل مناسبة إنسانية ووطنية تعكس تقدير الدولة المصرية لأبنائها من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الجميع لا يجتمع اليوم لمجرد تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد، وإنما للاحتفاء بنماذج مشرفة نجحت في تجاوز التحديات وتحقيق النجاح.

وأكد رئيس الجامعة أن ذوي الهمم قدموا نماذج ملهمة في الإرادة والكفاح، وأثبتوا قدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بما يعكس ما يمتلكونه من طاقات وقدرات تستحق كل الدعم والتقدير، مشيرًا إلى أن ما حققوه يمثل مصدر فخر للمجتمع بأكمله.

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرست رؤية متكاملة تقوم على تمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها للجميع دون تمييز وتؤمن بأن التميز لا يعرف عائقًا.

ووجّه رئيس الجامعة رسالة إلى ذوي الهمم دعاهم فيها إلى التمسك بأحلامهم ومواصلة السعي نحو تحقيق أهدافهم، مؤكدًا أن الإرادة والثقة بالنفس هما الطريق الحقيقي للنجاح والإنجاز.

كما أعرب عن تقديره للقوات المسلحة المصرية وإدارة التجنيد والتعبئة وجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرة، مثمنًا جهودها في تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لذوي الهمم، بما يجسد التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين.

وئنقل اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، وحرصها على دعم وخدمة المجتمع المدني وأبناء محافظة الدقهلية من ذوي الهمم، وتقديم كافة أوجه الرعاية والتيسيرات اللازمة لهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

وأشاد بالدور الذي تقوم به جامعة المنصورة باعتبارها إحدى القلاع العلمية الرائدة في مصر، مؤكدًا أن دورها لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد إلى خدمة المجتمع ودعم القضايا الإنسانية، وهو ما يتجسد في استضافتها لهذه الاحتفالية.

وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة أن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقضي بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم وتيسير الإجراءات الخاصة بهم في مختلف المحافظات، موضحًا أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لإنهاء إجراءات المعاملة التجنيدية، من خلال اللجان الطبية المتخصصة والوصول إلى الحالات الخاصة بمحل إقامتها تخفيفًا للأعباء عنهم وعن أسرهم.

وأضاف أن ذوي الهمم يمثلون مصدرًا للإرادة القوية والعزيمة الصلبة والقدرة على العطاء وتحدي الصعاب، مؤكدًا أن ما يحققونه من نجاحات وإنجازات يعد نموذجًا مشرفًا يحتذى به.

ومن جهته، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن الاحتفالية تعكس اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم وحرصها على دعمهم وتمكينهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا، انطلاقًا من الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم ودورهم الفاعل في مسيرة التنمية والبناء.

وأشاد محافظ الدقهلية بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تمكينهم من أداء دورهم في المجتمع، كما ثمّن جهود إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة في تقديم التيسيرات والخدمات الخاصة باستخراج وتسليم شهادات المعاملة التجنيدية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم ويعكس النهج الإنساني والوطني الذي تتبناه القوات المسلحة تجاه أبناء الوطن.

تخلل الحفل فقرات فنية متنوعة شملت الإنشاد الديني وكورال جامعة المنصورة وعروضًا فنية قدمها عدد من ذوي الهمم، كما شهدت الاحتفالية عرض أفلام تسجيلية استعرضت جهود جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية وإدارة التجنيد والتعبئة في دعم المواطنين وتقديم الخدمات لهم.