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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بمحاولة ضرب شخص بسلاح أبيض في مدينة نصر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض محاولاً التعدى بالضرب على آخر بالقاهرة .
 

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (مالك مركز صيانة سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبسؤاله قرر بحدوث مشاجرة منذ حوالى شهر بينه وبين أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لجلوسه أمام مركز الصيانة الخاص به حاول خلالها الآخير التعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض ، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة فى حينه.

 أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة القسم) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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