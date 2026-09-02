71 مليون دولار لصندوق مؤسسة أفريكا 50 لتسريع وتيرة الطاقة المتجددة بأنحاء أفريقيا

حصل صندوق Africa50 DRE على تمويل بقيمة 71 مليون دولار لتسريع وتيرة الطاقة المتجددة الموزعة في جميع أنحاء إفريقيا.

ووقعت مؤسسة Africa50 المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية الإفريقية، اتفاقية شراكة محدودة لصندوق Africa50 DRE، برعاية التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، بإجمالي التزام قدره 71 مليون دولار من التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية (NSIA)، والبنك الدولي.

ويستهدف الصندوق، الذي يبلغ حجمه 200 مليون دولار توفير رأس المال لشركات الطاقة المتجددة الموزعة في جميع أنحاء إفريقيا، العاملة في قطاعات الطاقة التجارية والصناعية، والطهي النظيف، والتنقل الكهربائي، والشبكات المصغرة، وأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة، وتطوير سلاسل القيمة.

ويهدف صندوق Africa50 DRE، برعاية التحالف الدولي للطاقة الشمسية، إلى توسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص، مع خلق فرص لرؤوس الأموال المؤسسية والخاصة للاستثمار في هذا القطاع.

ويمثل تفعيل الصندوق خطوةً متقدمة نحو تطوير حلول قابلة للتطبيق لتلبية احتياجات إفريقيا من الطاقة والتمويل.

وتُعدّ "أفريكا 50" مؤسسة استثمارية في البنية التحتية وإدارة الأصول، والتي تُسهم في نمو إفريقيا من خلال تطوير مشاريع قابلة للتمويل والاستثمار فيها، وتحفيز رؤوس أموال القطاع العام، وتعبئة تمويل القطاع الخاص.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2024، اختار التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) "أفريكا 50" لإدارة "مرفق الطاقة الشمسية الإفريقي" (ASF)، وهو صندوق استثماري تحويلي بقيمة 200 مليون دولار مُخصّص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الموزعة في جميع أنحاء أفريقيا.

وانطلاقاً من هذا، أطلقت مبادرة "إفريقيا 50"، بالتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة الشمسية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع، منصة DRE Africa.

وصُممت هذه المنصة الاستراتيجية لتعزيز فرص الحصول على الطاقة في جميع أنحاء القارة الإفريقية بشكل كبير، وذلك في إطار مبادرة "مهمة 300" الطموحة.

وتشمل المنصة كلاً من مرفق الطاقة الشمسية الإفريقي بقيمة 200 مليون دولار، وصندوق DRE Nigeria، وهو صندوق مُخصص لنيجيريا ويستهدف جمع 500 مليون دولار، على أن يتم إنشاء صناديق أخرى مُخصصة لدول أخرى في المستقبل.

وفي التزام تاريخي خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، تعهّدت مجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2030.

وتُعالج هذه المبادرة بشكل مباشر تحديًا عالميًا بالغ الأهمية، حيث يعيش 43.7% من سكان العالم الذين يفتقرون حاليًا إلى الكهرباء في هذه المنطقة.