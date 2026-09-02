قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختراق ضخم يضرب «Dropbox».. قراصنة يصلون إلى ملفات 5 آلاف حساب
برلماني: استخدام العملات المحلية مع الصين يعزز التجارة والاستثمار ودعم الصادرات
الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي قرب كييف لتخزين مكونات الطائرات المسيّرة
في البحيرة.. فوز 1330 مواطنًا في قرعة حج الداخلية 2027
رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين تستهدف دفع شعبنا نحو التهجير والتجويع
تقرير دولي: إيران تمنع التفتيش ومصير مخزون اليورانيوم المخصب مجهول
عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمصري للشؤون الخارجية: إرادة صينية لزيادة الاستثمارات بالقاهرة
7 أسباب لخصم رصيد عداد الكهرباء .. هل تفعلها؟
الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس الصيني وقرينته في مطار القاهرة الدولي
مجلس التعاون: دول الخليج تقف مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها ومصالحها
رغم الفوز على بارما .. إقالة مدرب كريمونيزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

71 مليون دولار لصندوق مؤسسة أفريكا 50 لتسريع وتيرة الطاقة المتجددة بأنحاء أفريقيا

مؤسسة "أفريكا 50"
مؤسسة "أفريكا 50"
أ ش أ

 حصل صندوق Africa50 DRE على تمويل بقيمة 71 مليون دولار لتسريع وتيرة الطاقة المتجددة الموزعة في جميع أنحاء إفريقيا.

ووقعت مؤسسة Africa50 المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية الإفريقية، اتفاقية شراكة محدودة لصندوق Africa50 DRE، برعاية التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، بإجمالي التزام قدره 71 مليون دولار من التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية (NSIA)، والبنك الدولي.

ويستهدف الصندوق، الذي يبلغ حجمه 200 مليون دولار توفير رأس المال لشركات الطاقة المتجددة الموزعة في جميع أنحاء إفريقيا، العاملة في قطاعات الطاقة التجارية والصناعية، والطهي النظيف، والتنقل الكهربائي، والشبكات المصغرة، وأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة، وتطوير سلاسل القيمة.

ويهدف صندوق Africa50 DRE، برعاية التحالف الدولي للطاقة الشمسية، إلى توسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص، مع خلق فرص لرؤوس الأموال المؤسسية والخاصة للاستثمار في هذا القطاع.

ويمثل تفعيل الصندوق خطوةً متقدمة نحو تطوير حلول قابلة للتطبيق لتلبية احتياجات إفريقيا من الطاقة والتمويل.

وتُعدّ "أفريكا 50" مؤسسة استثمارية في البنية التحتية وإدارة الأصول، والتي تُسهم في نمو إفريقيا من خلال تطوير مشاريع قابلة للتمويل والاستثمار فيها، وتحفيز رؤوس أموال القطاع العام، وتعبئة تمويل القطاع الخاص.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2024، اختار التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) "أفريكا 50" لإدارة "مرفق الطاقة الشمسية الإفريقي" (ASF)، وهو صندوق استثماري تحويلي بقيمة 200 مليون دولار مُخصّص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الموزعة في جميع أنحاء أفريقيا.

وانطلاقاً من هذا، أطلقت مبادرة "إفريقيا 50"، بالتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة الشمسية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع، منصة DRE Africa.

وصُممت هذه المنصة الاستراتيجية لتعزيز فرص الحصول على الطاقة في جميع أنحاء القارة الإفريقية بشكل كبير، وذلك في إطار مبادرة "مهمة 300" الطموحة.

وتشمل المنصة كلاً من مرفق الطاقة الشمسية الإفريقي بقيمة 200 مليون دولار، وصندوق DRE Nigeria، وهو صندوق مُخصص لنيجيريا ويستهدف جمع 500 مليون دولار، على أن يتم إنشاء صناديق أخرى مُخصصة لدول أخرى في المستقبل.

وفي التزام تاريخي خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، تعهّدت مجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2030.

وتُعالج هذه المبادرة بشكل مباشر تحديًا عالميًا بالغ الأهمية، حيث يعيش 43.7% من سكان العالم الذين يفتقرون حاليًا إلى الكهرباء في هذه المنطقة.

صندوق Africa50 DR تمويل تسريع وتيرة الطاقة المتجددة أنحاء إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض بأكثر من 12 جنيهًا للكيلو .. مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

أهلا مدارس في كل مكان بالغربية.. افتتاح معرض كفر الزيات بتخفيضات 35%.. والمحافظ: نواصل التوسع للوصول إلى المواطن في مختلف المراكز والمدن

أهداف جيوسياسية.. دلالات زيارة رئيس الصين لمصر في هذا الوقت الاستثنائي

أهداف جيوسياسية.. دلالات زيارة رئيس الصين لمصر في هذا الوقت الاستثنائي

مفتي الجمهورية خلال القاء كلمته

مفتي الجمهورية: الدولة أدركت مبكرا تحديات الأسرة.. الفتوى إدارة لدفة الحياة.. ومخاطر الدارك ويب تهدد الفطرة الإنسانية

بالصور

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد