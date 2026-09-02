اليابان والولايات المتحدة وأستراليا تستعد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة

تستعد قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، والجيشان الأمريكي والأسترالي، اليوم الأربعاء، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في مواقع متعددة في اليابان.

من جهته، قال اللواء ماكوتو إندو، قائد قيادة المكون البري التابعة للقوات البرية للدفاع الذاتي اليابانية، "إن التدريبات الثلاثية في اليابان ستُظهر الروابط الوثيقة لبلدنا مع الدول الحليفة والمتشابهة في التفكير سواء في الداخل أو في الخارج، وستعزز قدرات الردع والاستجابة بشكل أكبر"، حسبما أوردت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

ويشارك في التدريب، الذي يحمل اسم "ياما ساكورا"، حوالي 5 آلاف و200 فرد من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، ونحو آلف و100 فرد من الجيش الأمريكي وقوات مشاة البحرية الأمريكية، وحوالي 200 جندي من الجيش الأسترالي.

وأقيمت مراسم افتتاح التدريبات في معسكر أساكا التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، والذي يمتد عبر أربع بلديات تشمل حي نيريما في طوكيو.

ويتصور التدريب سيناريو يقوم فيه أعداء افتراضيون بشن هجمات برمائية على محافظة هوكايدو، أقصى شمال اليابان، ومنطقة كيوشو وجزر نانسي في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.