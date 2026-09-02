رئيس اقتصادية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب طارق شكري، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى مصر تمثل نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيدًا بهذه الزيارة التي ستعزز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وبكين في مختلف المجالات.

وقال النائب شكري- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين ليست وليدة اليوم، بل هي عابرة للحدود والتاريخ، موضحًا أن مصر والصين شاهدتان على أقدم طرق التجارة، وهو "طريق الحرير" الذي يمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية.

وأوضح أن جدول أعمال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني والمسؤولين الصينيين يمثل تحولًا كبيرًا في التعاون والتنسيق على المستوى الاقتصادي، وخاصة في حجم الاتفاقيات الموقعة والتي ستُوقَّع أيضًا خلال هذه الزيارة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، ويمكن البناء عليها لفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الصينية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الصينية الاقتصادية والتجارية تعبر عن نفسها من خلال النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وزيارته إلى بكين التي شكلت نقطة تحول في مسار هذه العلاقات على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي لنجاح أي شراكة اقتصادية لا يتمثل فقط في حجم الاتفاقيات الموقعة، وإنما في قدرتها على التحول إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، وهو ما يحدث بالفعل حاليًا.

وشدد على أن التعاون بين القاهرة وبكين في العديد من القطاعات، ومنها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أهم القطاعات في الصين، سيسهم في تحقيق طفرة اقتصادية في البلدين؛ بحكم الخبرات والفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في مصر، مؤكدًا ضرورة تبادل فرص التدريب ونقل الخبرات بين البلدين بصورة أكبر، بما يخلق منظومة متكاملة يستفيد منها المستثمر والعامل معًا، مشي.

ونوه النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن مصر وبحكم موقعها الجغرافي تعد بوابة للسوق الأفريقية ومعبرًا للسوق الأوروبية أيضًا، مما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات والاستثمارات الصينية الموجهة إلى هذه الأسواق وغيرها.