هنا جودة تتوج بذهبية تنس الطاولة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»

توجت البطلة المصرية هنا جودة بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات لتنس الطاولة، ضمن فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».

وجاء تتويج هنا جودة بعد نجاحها في تحقيق الفوز بالمباراة النهائية على لاعبة موناكو شياوشين يانج، بنتيجة 4-1، لتضيف ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في الدورة.

وساهمت ذهبية هنا جودة في رفع إجمالي ميداليات البعثة المصرية إلى 57 ميدالية متنوعة، بواقع 23 ميدالية ذهبية، و15 فضية، و19 برونزية.

ويعكس تتويج هنا جودة استمرار تألق رياضة تنس الطاولة المصرية وقدرتها على تحقيق نتائج مميزة في المحافل الرياضية الدولية.