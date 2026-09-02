باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار.. فنزويلا وإحدى الشركات الأمريكية توقعان اتفاقيات نفطية جديدة

أعلنت إحدى الشركات الأمريكية، الأربعاء، التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع فنزويلا لتعديل شروط مشروعاتها المشتركة في البلاد، بما يمهد الطريق أمام استثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ويستهدف أكثر من مضاعفة إنتاج الشركة النفطي إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات عام 2026.

وتتضمن الاتفاقيات منح مشروعات الشركة مساحات إضافية في حزام أورينوكو النفطي، أحد أبرز مناطق إنتاج النفط في فنزويلا، إلى جانب تحسين الشروط المالية والتجارية والقانونية التي تحكم أعمال الشركة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ استثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة الفنزويلي.

وبموجب الاتفاق الجديد، حصل أحد المشروعات، الذي تمتلك الشركة من خلال شركتها التابعة حصة تبلغ 49% فيه، على حقوق تطوير منطقتي كارابوبو-1 وكارابوبو-2 جنوب-أ في حزام أورينوكو، بما يوسع نطاق عمليات المشروع في إنتاج النفط الثقيل للغاية.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع تحرك أمريكي واسع لإعادة تنشيط قطاع الطاقة الفنزويلي، بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب اتفاقًا كبيرًا بشأن الاستثمار في احتياطيات النفط الفنزويلية، في إطار خطة أوسع لإعادة بناء صناعة الطاقة في البلاد.

ووصل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى فنزويلا للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق الجديد، في زيارة تعكس الأهمية التي توليها واشنطن لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط الفنزويلي.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بأكثر من 303 مليارات برميل، إلا أن إنتاجها تراجع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة تدهور البنية التحتية والعقوبات ونقص الاستثمارات.