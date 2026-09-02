قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الجيش الأمريكي يعلن عن آخر يوم له في منصبه دون توضيح سبب استقالته
سبعون عامًا من العلاقات تدفع التعاون المصري الصيني إلى آفاق أوسع.. إعلامية بشبكة تليفزيون الصين الدولية توضح
«سألت شاب في طلبات وروحت اشتغلت معاهم».. دكتور مينا يكشف بداية عمله بالدليفري
اليابان والولايات المتحدة وأستراليا تستعد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة
خبير: زيارة شي جين بينج لمصر تفتح الباب أمام اتفاقات تكنولوجية جديدة
خبير اقتصادي: توسعات «تيدا» بالعين السخنة تدعم الصادرات وتوفر العملة الصعبة عبر حق الانتفاع
عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية
صفقة فنزويلا| البيت الأبيض: إمدادات النفط قد تصل للاحتياطي الأمريكي في نوفمبر
تأجيل استئناف المتهم بدهس «صغير الكولدير» في شبرا الخيمة إلى 16 سبتمبر
رئيس اقتصادية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
من السوشيال ميديا إلى المحاكم.. تقرير يكشف حملة لتعقب جنود إسرائيليين من أصول تركية
مفتي جزر القمر: دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في تأهيل المقبلين على الزواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار.. فنزويلا وإحدى الشركات الأمريكية توقعان اتفاقيات نفطية جديدة

استثمارات شيفرون في فنزويلا
استثمارات شيفرون في فنزويلا
القسم الخارجي

أعلنت إحدى الشركات الأمريكية، الأربعاء، التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع فنزويلا لتعديل شروط مشروعاتها المشتركة في البلاد، بما يمهد الطريق أمام استثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ويستهدف أكثر من مضاعفة إنتاج الشركة النفطي إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات عام 2026.

وتتضمن الاتفاقيات منح مشروعات الشركة مساحات إضافية في حزام أورينوكو النفطي، أحد أبرز مناطق إنتاج النفط في فنزويلا، إلى جانب تحسين الشروط المالية والتجارية والقانونية التي تحكم أعمال الشركة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ استثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة الفنزويلي.

وبموجب الاتفاق الجديد، حصل أحد المشروعات، الذي تمتلك الشركة من خلال شركتها التابعة حصة تبلغ 49% فيه، على حقوق تطوير منطقتي كارابوبو-1 وكارابوبو-2 جنوب-أ في حزام أورينوكو، بما يوسع نطاق عمليات المشروع في إنتاج النفط الثقيل للغاية.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع تحرك أمريكي واسع لإعادة تنشيط قطاع الطاقة الفنزويلي، بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب اتفاقًا كبيرًا بشأن الاستثمار في احتياطيات النفط الفنزويلية، في إطار خطة أوسع لإعادة بناء صناعة الطاقة في البلاد.

ووصل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى فنزويلا للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق الجديد، في زيارة تعكس الأهمية التي توليها واشنطن لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط الفنزويلي.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بأكثر من 303 مليارات برميل، إلا أن إنتاجها تراجع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة تدهور البنية التحتية والعقوبات ونقص الاستثمارات.

شركة شيفرون الأمريكية فنزويلا برميل الشركة النفطي مشروعات شيفرون إنتاج النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

إمام عاشور

محمد صلاح: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على الدوري.. وإمام عاشور لن يستطيع العيش خارج مصر

ترشيحاتنا

محاضرة «الوفد»

اللواء رفعت قمصان: انتخابات المحليات المقبلة تُجرى لأول مرة تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية

الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني

عقوبة الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني بالقانون

السوق العقارية

برلمانية: تنظيم السوق العقارية يحسم الفوضى ويحمي مدخرات المواطنين

بالصور

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد