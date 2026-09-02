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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس العبور الجديدة يتفقد مشروعات سكن لكل المصريين – المرحلة الخامسة بالحي 15 و16

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – المرحلة الخامسة» بالحيين الـ15 والـ16، يرافقه نواب ومعاونو رئيس الجهاز ومسؤولو الإدارات التنفيذية والمشروعات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والتنموية بالمدن الجديدة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات القومية، وتحت إشراف المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات.

وتابع رئيس الجهاز خلال الجولة معدلات تنفيذ العمارات وأعمال التشطيبات والواجهات، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع واللاندسكيب، وشبكات الكهرباء والإنارة، كما تابع أعمال رصف الطرق واستكمال الأرصفة والبردورات وتجهيز ساحات انتظار السيارات، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمباني الخدمية الجاري تنفيذها، بما يضمن تكامل الخدمات بالتزامن مع تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وفي ختام الجولة، أصدر المهندس محمود مراد تحذيراً واضحاً للشركات المنفذة من أي تقاعس أو تأخر عن البرامج الزمنية المحددة، مشدداً على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بمعايير الجودة، ومؤكداً أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات الرادعة والقانونية حيال أي تقصير أو قصور يؤثر على معدلات الإنجاز أو مواعيد التنفيذ.

العبور الجديدة سكن لكل المصريين المدن الجديدة

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