سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك .. تحديث مباشر

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة، ليسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، مع اختلاف أسعار صرف العملة الأمريكية من بنك إلى آخر وفق الأسعار المعلنة في كل مؤسسة مصرفية.

ويواصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تصدر اهتمامات المتابعين الباحثين عن أحدث أسعار العملة الأمريكية في البنوك، خاصة مع متابعة أسعار الشراء والبيع بصورة مستمرة خلال التعاملات المصرفية، ولذلك يستعرض التقرير الآتي أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك.

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كم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء؟

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك، مع تسجيل مستويات مختلفة لسعر الشراء وسعر البيع بحسب البنك، حيث تراوحت الأسعار الواردة في التحديث بين 50.17 جنيه للشراء و51.33 جنيه للشراء، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.27 جنيه و51.43 جنيه.

ويُظهر تحديث أسعار الدولار اليوم اختلافًا محدودًا بين أسعار الصرف المعلنة في عدد من البنوك، بينما سجلت بعض المؤسسات المصرفية أسعارًا مختلفة عن المستويات المسجلة في بنوك أخرى.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ضمن الأسعار التي يبحث عنها المتابعون بصورة مستمرة لمعرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، وفق تحديث أسعار الصرف المعلنة خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء.

ويعد بنك مصر من البنوك التي تحظى أسعار الدولار المعلنة بها باهتمام الباحثين عن سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه، خاصة عند متابعة التغيرات في أسعار الشراء والبيع.

كم سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم؟

بلغ سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية نحو 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن تحديثات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري المعلنة في البنوك اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

كم سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

ويعكس السعر المعلن في المصرف المتحد مستوى تداول الدولار مقابل الجنيه وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في التقرير.

كم سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم؟

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.33 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع، وفق أسعار الصرف المعلنة اليوم الأربعاء.

ويأتي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن مستويات الأسعار الواردة في آخر تحديث لأسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

كم سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.

ويقدم البنك التجاري الدولي سعرًا مختلفًا للدولار عن بعض البنوك الأخرى الواردة في تحديث أسعار الصرف اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

كم سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة، ضمن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم.

كم سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

ويأتي السعر المعلن ضمن مستويات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك وفق البيانات الواردة في التحديث.

كم سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

ويستمر البحث عن سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان ضمن عمليات متابعة أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنوك.

كم سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك ضمن أسعار الدولار الواردة في تحديث التعاملات المسائية بالبنوك المصرية.

كم سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

ويأتي سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن قائمة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري المعلنة في البنوك اليوم.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة.

ويأتي هذا السعر ضمن المستويات المسجلة للدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك خلال التعاملات المسائية.

كم سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

ويُعد هذا السعر من الأسعار الواردة في آخر تحديثات أسعار الصرف للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

كم سعر الدولار في ميد بنك اليوم؟

بلغ سعر الدولار في ميد بنك نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في ميد بنك ضمن أسعار الصرف المعلنة في البنوك التي شملها تحديث التعاملات المسائية اليوم الأربعاء.

ما أبرز أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك؟

توضح الأسعار الواردة في آخر تحديث أن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يختلف من بنك إلى آخر، سواء بالنسبة لسعر الشراء أو سعر البيع، إذ سجل بنك مصر نحو 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان وبنك إتش إس بي سي والبنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي.

وسجل بنك التنمية الصناعية والبنك العربي الأفريقي الدولي نحو 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار نحو 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في ميد بنك نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وتظل أسعار الدولار الواردة في هذا التقرير مرتبطة بآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، مع اختلاف السعر بين البنوك وفق البيانات الواردة في التحديث.