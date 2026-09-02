قفزة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. آخر تحديث

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، ليواصل صعوده الذي بدأ منذ التعاملات الصباحية، بعدما كان مستوى 51 جنيهًا قد ظهر في مصرف أبوظبي الإسلامي فقط مع بداية اليوم، قبل أن تمتد الزيادة إلى باقي البنوك.

وارتفع الدولار في البنوك بفروق ملحوظة مقارنة بمستويات بداية التعاملات، ليتجاوز حاجز 51 جنيهًا في أسعار الشراء والبيع لدى مختلف البنوك التي سجلت تحديثات جديدة، بينما تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى الأسعار عند 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، وفق أحدث تحديثات منتصف التعاملات.

وتأتي هذه القفزة بعدما كان الدولار مستقرًا في بداية اليوم عند مستويات دون 51 جنيهًا في أغلب البنوك، قبل أن يتحرك صعودًا مع استمرار عمليات البيع والشراء بمنتصف التعاملات اليوم.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل الدولار 51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

سجل الدولار 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل الدولار 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

سجل الدولار 51.12 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.

بنك HSBC

بلغ سعر الدولار 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل الدولار 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.