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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تتراجع نحو 77 ألف دولار مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وتزايد رهانات رفع الفائدة

"بيتكوين" تتراجع نحو 77 ألف دولار مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وتزايد رهانات رفع الفائدة
"بيتكوين" تتراجع نحو 77 ألف دولار مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وتزايد رهانات رفع الفائدة
أ ش أ

تراجعت عملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقتربة من مستوى 77 ألف دولار، ومواصلة خسائرها بعد مكاسب قوية سجلتها خلال أغسطس الماضي، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة، ما ضغط على الأصول مرتفعة المخاطر.

وانخفضت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.4% إلى 77,670.6 دولار، بعدما حققت مكاسب بلغت نحو 25% خلال أغسطس الماضي.

وجاء تراجع بيتكوين بعدما تجاوزت مستوى 80 ألف دولار خلال التعاملات الليلية، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 81,238 دولارا، قبل أن تتوقف موجة الصعود مع بداية سبتمبر، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

كما لم تقدم عمليات الشراء الجديدة من جانب شركة "استراتيجي" (Strategy)، أكبر حائز مؤسسي لبيتكوين، دعما يذكر للعملة المشفرة، رغم تسجيل الشركة أول عملية شراء لها منذ شهرين.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات خلال الساعات الأولى من اليوم، في ظل استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز، مع غياب مؤشرات واضحة على خفض التصعيد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، بينما حذرت طهران من شن مزيد من الهجمات على القواعد الأمريكية في دول الخليج المجاورة.

وأدى تجدد القتال إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف بشأن تداعيات الصراع على إمدادات الطاقة العالمية، وزاد القلق من ارتفاع التضخم المرتبط بالطاقة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في اليابان وأستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي زاد الضغوط على الأصول مرتفعة المخاطر.

كما عززت الأسواق رهاناتها على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال سبتمبر الجاري، في ظل استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة ضغطا على الأصول ذات الطابع المضاربي، ومن بينها بيتكوين، التي استفادت خلال أغسطس من انخفاض عوائد السندات.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، إذ قد تمنح أي علامات على استمرار قوة سوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالا أكبر لرفع أسعار الفائدة.

وامتدت الخسائر إلى معظم العملات المشفرة، إذ تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.1% إلى 2,419.3 دولار، فيما انخفضت "إكس آر بي" بنسبة 2.7% إلى 1.3461 دولار.

كما تراجعت سولانا وكاردانو بنسبة 3.3% و1.2% على التوالي، وانخفضت "بي إن بي" بنسبة 0.3%، بينما هبطت عملتا الميم "دوجكوين" و"ترامب" بنسبة 1.9% و4% على التوالي.

تراجعت عملة بيتكوين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مسار أسعار الفائدة

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