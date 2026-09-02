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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
محمد غالي

تتصدر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اهتمام المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار الصرف في البنوك المصرية، خاصة الدولار الأمريكي باعتباره من أكثر العملات تأثيرا في الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ويحرص المتعاملون على متابعة أحدث أسعار العملات بصورة مستمرة للتعرف على مستويات الشراء والبيع واتخاذ القرارات المناسبة بشأن عمليات تحويل العملات أو التعاملات المالية المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم، بينما جاءت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية الرئيسية على النحو التالي.

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.86 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو نحو 58.95 جنيه للشراء و59.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.82 جنيه للشراء و69.03 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي نحو 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 165.58 جنيه للشراء و166.08 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وأظهرت آخر تحديثات أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 10:14 صباحا، تسجيل الدولار الأمريكي 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 59.304 جنيه للشراء و59.5687 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 69.1632 جنيه للشراء و69.4522 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي 36.8134 جنيه للشراء و36.9701 جنيه للبيع، فيما بلغ الفرنك السويسري 63.0162 جنيه للشراء و63.3103 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني 31.9658 جنيه للشراء و32.217 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار الأسترالي 36.5658 جنيه للشراء و36.7398 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

وعلى مستوى العملات العربية، سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 162.1442 جنيه للشراء و167.2745 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 13.6211 جنيه للشراء و13.6819 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 13.9453 جنيه للشراء و13.9874 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني 133.8468 جنيه للشراء و136.2599 جنيه للبيع، فيما بلغ الريال العماني 131.1756 جنيه للشراء و133.432 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 13.0127 جنيه للشراء و14.0933 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الأردني 71.4814 جنيه للشراء و72.5565 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أسعار العملات الأجنبية الأخرى

وسجل الكرون الدنماركي 7.933 جنيه للشراء و7.9689 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرون النرويجي 5.4884 جنيه للشراء و5.513 جنيه للبيع.

وسجلت الكرونا السويدية 5.315 جنيه للشراء و5.3456 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليوان الصيني 7.6241 جنيه للشراء و7.6428 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقا لآخر تحديثات كل مؤسسة مصرفية، كما يمكن أن تتغير الأسعار على مدار اليوم وفقا لحركة السوق، لذلك يفضل التأكد من السعر المعلن لدى البنك وقت إجراء عملية الشراء أو البيع.

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