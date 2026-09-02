باكستان تعتزم تعزيز حجم التبادل التجاري مع قيرغيزستان ليصل إلى 200 مليون دولار خلال العامين القادمين

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الأربعاء عزمه تعزيز حجم التبادل التجاري مع قيرغيزستان ليصل إلى 200 مليون دولار خلال العامين القادمين، وذلك عقب لقائه رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف في القصر الرئاسي في بيشكيك.

وقال شهباز شريف - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - إن حجم التبادل التجاري الثنائي في الوقت الحالي يبلغ نحو 16 مليون دولار وهي نسبة لا تقارن على الإطلاق بعمق الصداقة والأخوة والعلاقات القوية بين كل من باكستان وقيرغيزستان، كما دعا إلى تعزيز التعاون والتفاعل بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القصر الرئاسي لعقد اجتماع مع الرئيس القيرغيزي، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية تضمنت استعراض حرس الشرف.

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني - خلال زيارته الحالية لقيرغيزستان - عدد من المسئولين البارزين من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزير التجارة جام كمال خان ووزير الاتصالات عبد العليم خان ووزير الإعلام عطا الله تارار.