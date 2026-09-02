محافظ الوادي الجديد: بدء استلام محصول التمور وسعر استرشادي مبدئي 43 جنيهًا للكيلو

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، جاهزية مجمع التمور بالمحافظة لبدء استقبال محصول التمور من المزارعين، تزامنًا مع انطلاق موسم التمور الحالي، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المزارعين والمنتجين وتعزيز القيمة الاقتصادية لأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

وأكدت المحافظ الانتهاء من أعمال اللجنة المختصة بتحديد السعر الاسترشادي المبدئي لاستلام محصول التمور بالمجمع، والذي تم تحديده بقيمة 43 جنيهًا للكيلو خلال الفترة الحالية، بهدف المساهمة في ضبط السوق المحلي، وحماية حقوق المزارعين، وتحقيق عائد اقتصادي مناسب يتماشى مع تكاليف الإنتاج.

وأوضحت أن المحافظة تعمل على توفير آلية منظمة لاستلام المحصول، مع تيسير إجراءات التوريد وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية، بما يضمن انسيابية عمليات الاستلام وتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.

وشددت المحافظ على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات التخزينية والتصنيعية المتاحة بمجمع التمور، ودعم منظومة تصنيع وتسويق التمور، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمحصول، وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المحلي، وتعزيز مكانة الوادي الجديد كإحدى أهم مناطق إنتاج التمور في مصر.