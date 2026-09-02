إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق النزل في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق قرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق قرية النزل التابعة لمركز منية النصر.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن المصابين هم:

مصطفى محمود حسن، 29 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

صلاح زكريا أحمد، 44 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

محمد السيد جبر، 22 عامًا، مصاب بكسر في الساق اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

أحمد أحمد محمد، 16 عامًا، مصاب بنزيف في المخ والبطن.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.