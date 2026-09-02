بالمدفعية والنشيد الوطني..مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني بقصر الاتحادية

وصل الرئيس الصيني إلى قصر الاتحادية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الرئيس الصيني إلى مصر.

ووصل الرئيس الصيني إلى قصر الاتحادية وكان في انتظاره الرئيس السيسي، وعزف خلال الاستقبال النشيد الوطني للبلدين.

وانطلقت فعاليات القمة المصرية الصينية في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، في زيارة وصفها خبراء بأنها «تاريخية»، لما تحمله من أبعاد محلية وإقليمية ودولية.

تتويج لشراكة 70 عامًا في ظل «غليان» إقليمي

قال نبيل نجم الدين، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الزيارة «تاريخية بامتياز»، نظرًا إلى توقيتها الذي يتزامن مع حالة الغليان التي تشهدها عدة مناطق في العالم، وبعد مرور ما يقرب من عقد على آخر زيارة لرئيس صيني إلى القاهرة.