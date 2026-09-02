«روحت فين يا إبراهيم؟».. أسرة شاب من سوهاج تستغيث للعثور عليه بعد اختفائه في القاهرة

في لحظات تحولت فيها رحلة العمل إلى مأساة وقلق لا ينقطع، تعيش أسرة الشاب إبراهيم عبود حلمي صادق، ابن قرية الحلافى التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حالة من الحزن والترقب، عقب اختفائه في ظروف غامضة أثناء وجوده بمحافظة القاهرة، دون أن تتمكن أسرته من الوصول إليه أو معرفة مصيره حتى الآن.

وتستغيث أسرة الشاب بالمسئولين المعنيين وكل من يمكنه المساعدة في العثور عليه، بعد انقطاع أخباره بشكل مفاجئ عقب وجوده بمدينة السادس من أكتوبر، حيث كان يعمل هناك.

ماذا حدث؟

وقالت الأسرة إن الشاب كان يتناول أدوية خاصة بالمخ والأعصاب، الأمر الذي ضاعف من مخاوفهم عليه بعد اختفائه، خاصة في ظل عدم تمكنهم من التواصل معه أو معرفة المكان الذي توجه إليه.

وأضافت الأسرة أن الشاب كان معتادًا خلال فترة وجوده بالقاهرة على التوجه بشكل شبه يومي إلى منطقة الحسين، لأداء الصلاة والجلوس هناك لبعض الوقت، قبل أن يعود إلى محل إقامته بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت إلى أن صاحب العمل تواصل معهم في أحد الأيام، وأبلغهم بأن إبراهيم كان يعاني من حالة إرهاق عام، وأنه سيمنحه مبلغًا ماليًا للعودة إلى بلدته بمحافظة سوهاج للاطمئنان على حالته.

لكن المفاجأة، بحسب رواية الأسرة، كانت اختفاء إبراهيم منذ ذلك الوقت، حيث لم يصل إلى قريته، ولم تتمكن أسرته من معرفة خط سيره أو المكان الذي قد يكون توجه إليه، لتتحول ساعات الانتظار إلى أيام من البحث والقلق.

وأكدت الأسرة أنه تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف الجهات المعنية جهودها لكشف ملابسات اختفاء الشاب والعثور عليه، وناشدت أسرة إبراهيم عبود حلمي صادق، كل من شاهده أو لديه أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، سرعة التواصل مع الأسرة أو إبلاغ الجهات المختصة، على أمل أن تنتهي أيام القلق بعودة ابنهم سالمًا إلى أسرته.