رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد لمجالس الأقسام العلمية بكليتي الحقوق والعلوم

أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارات بتعيين سبعة رؤساء جدد لمجالس الأقسام العلمية بكليتي الحقوق والعلوم، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الكفاءات الأكاديمية، وتجديد الدماء في المواقع القيادية، وتعزيز فاعلية منظومة العمل داخل الكليات والأقسام العلمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن اختيار القيادات الأكاديمية يمثل أحد المحاور المهمة في مسيرة التطوير المؤسسي للجامعة، مشددًا على أن تولي المسئولية يرتبط بالقدرة على إحداث إضافة حقيقية وتطوير الأداء، وتهيئة بيئة أكاديمية محفزة على التميز والإبداع، ودعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة القيادات الجديدة بمواصلة مسيرة التطوير، والعمل بروح الفريق، والبناء على ما تحقق من مكتسبات، وتطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي، وتعزيز دور الأقسام العلمية في خدمة المجتمع، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والعلمية والمادية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الجامعة ويدعم تقدمها في التصنيفات الدولية.

وشدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على أهمية أن تكون الأقسام العلمية وحدات فاعلة في منظومة التطوير الشامل التي تشهدها الجامعة، من خلال تحديث الأداء الأكاديمي، ودعم البحوث العلمية ذات الأثر، وتشجيع العمل البيني والمشروعات البحثية المشتركة، وربط التخصصات العلمية باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة بكلية الحقوق تعيين كل من:

- الدكتور رجب محمود طاجن، رئيسًا لمجلس قسم القانون العام.

- الدكتور عبد المنعم محمد زمزم، رئيسًا لمجلس قسم القانون الدولي الخاص.

- الدكتور أحمد فاروق علي وشاحي، قائمًا بأعمال رئيس مجلس قسم القانون التجاري.

- الدكتور محمد كمال مبروك، قائمًا بأعمال رئيس مجلس قسم الشريعة الإسلامية.

كما شملت القرارات بكلية العلوم تعيين كل من:

- الدكتورة منال مكرم سعد، رئيسًا لمجلس قسم الفيزياء.

- الدكتورة علياء أحمد فريد، رئيسًا لمجلس قسم التقنية الحيوية.

- الدكتور وليد محمد مبروك، رئيسًا لمجلس قسم الجيوفيزياء.