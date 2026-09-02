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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

روكو تطلق أول شاشات OLED ذكية بأسعار تنافسية تبدأ من 999 دولاراً

OLED
OLED
احمد الشريف

أطلقت شركة "روكو" (Roku) الأمريكية رسمياً أول سلسلة شاشات تلفزيون ذكية تحمل علامتها التجارية وتعمل بتقنية "OLED" تحت اسم "Roku Pro Series OLED"، بأسعار اقتصادية تنافسية تبدأ من 999 دولاراً لكسر احتكار الفئات العليا وتقديم جودة العرض الفائقة لشريحة أوسع من المستهلكين، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Verge التقني المتخصص.

المقاسات ودقة العرض ومعدل التحديث للألعاب

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب جون هيجينز، أن السلسلة الجديدة تتوفر بمقاسين هما 55 بوصة بسعر 999 دولاراً و65 بوصة بسعر 1299 دولاراً بشكل حصري عبر متجر أمازون. 

وتعتمد الشاشات على لوحات "4K OLED" ذاتية الإضاءة لتوفير تباين لانهائي ومستويات سواد مثالية وزوايا رؤية فائقة الاتساع، مع دعم معدل تحديث أصلي يبلغ 120 هرتز ومعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 144 هرتز مخصص لمنصات الألعاب وأجهزة الكمبيوتر، متوافقاً مع تقنية "AMD FreeSync Premium Pro" لتقليل التقطيع والاستجابة السريعة.

معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي 

أشار المصدر إلى تزويد الشاشات بنظام المعالجة الذكي "Roku Smart Picture Max" الذي يعتمد على خوارزميات التعلم الآلي لضبط جودة الألوان والسطوع والتباين تلقائياً وفقاً لطبيعة المحتوى المعروض والإضاءة المحيطة في الغرفة.

وتدعم الشاشات أحدث معايير المدى الديناميكي العالي مثل "Dolby Vision" و"HDR10+" و"HLG"، فضلاً عن نظام صوتي مدمج يدعم تقنية الصوت المحيطي "Dolby Atmos" مع إمكانية الاقتران اللاسلكي السلس بأنظمة مكبرات الصوت الخارجية.

نظام التشغيل وميزات جهاز التحكم عن بعد 

اوضح تقرير موقع The Verge أن الشاشات تعمل بنظام التشغيل الشهير "Roku OS" الذي يوفر واجهة مستخدم سهلة وسريعة للوصول إلى آلاف التطبيقات وقنوات البث الرقمي، مع دعم ميزة "Backdrops" لعرض اللوحات الفنية والمجموعات الفوتوغرافية عند عدم استخدام التلفاز. 

وتأتي الشاشات مرفقة بجهاز التحكم المطور "Roku Voice Remote Pro" القابل لإعادة الشحن عبر منفذ USB-C، والمزود بأزرار مضيئة وأوامر صوتية حرة دون استخدام اليدين وخاصية العثور على الريموت المفقود عبر التنبيه الصوتي.

كسر حاجز الأسعار ومنافسة عمالقة الشاشات

ذكرت المصادر التقنية أن خطوة روكو تمثل ضربة سعرية قوية في سوق شاشات التلفزيون؛ حيث تقدم مواصفات الفئة الرائدة بتكلفة تقل بنحو مئات الدولارات عن الطرازات المنافسة من شركات مثل "إل جي" و"سامسونج" و"سوني"، مما يعزز مبيعات الشركة في قطاع الأجهزة المنزلية المتطورة بعد نجاحها التاريخي في منصات البث البرمجية.

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