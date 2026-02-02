شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025



أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 2025 شهدت أداءً قياسياً مع تسجيل معدلات نمو ملحوظة في عدة قطاعات ما يجعلها قاطرة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.



وأوضح الصياد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم الاثنين أن القطاعات الأعلى نمواً خلال العام بلغت معدلات نمو بلغت 26٪ للمعادن و32٪ للصناعات الأخرى الفنية والطبية و273٪ للآلات والمعدات و30٪ للصناعات الكهربائية والإلكترونية و23٪ للشفرات، مؤكداً أن هذه القطاعات كانت محركاً أساسياً لزيادة الصادرات الهندسية.



وأشار الصياد إلى أن المنتجات الأعلى تصديراً في 2025 سجلت أرقاماً قياسية تضمنت كابلات الكهرباء بقيمة 338 مليون دولار ووصلات كهربائية بقيمة 126 مليون دولار وظفيره كهرباء بقيمة 538 مليون دولار وأسلاك نحاس بقيمة 777 مليون دولار وشاشات تلفزيون بقيمة 674 مليون دولار وكابلات محورية بقيمة 180 مليون دولار وسخانات مياه كهربائية بقيمة 146 مليون دولار وكابلات ضغط عالي بقيمة 152 مليون دولار وأوتوبيسات ديزل وشاشات LCD، معتبراً أن هذا التنوع يعكس قوة الصناعة الهندسية المصرية وقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق.



وأوضح رئيس المجلس أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الموحدة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية في دعم الشركات المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن القطاع مستمر في تنفيذ خطط التوسع وزيادة الصادرات عبر تعزيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات الهندسية وتطوير سلاسل الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.



وأضاف الصياد أن المجلس يواصل دعم الشركات الأعضاء البالغ عددها أكثر من 400 شركة من خلال توفير منصات عرض للمنتجات والابتكارات، بما يسهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية الصناعة الهندسية المصرية على الصعيد الدولي، مؤكداً أن المعارض القادمة والمبادرات التصديرية ستسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة الأسواق وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.