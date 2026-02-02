قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
اجتماع برئاسة مدبولي يؤكد سرعة الانتهاء من تشريع لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم


أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 2025 شهدت أداءً قياسياً مع تسجيل معدلات نمو ملحوظة في عدة قطاعات ما يجعلها قاطرة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
 

وأوضح الصياد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم الاثنين أن القطاعات الأعلى نمواً خلال العام بلغت معدلات نمو بلغت 26٪ للمعادن و32٪ للصناعات الأخرى الفنية والطبية و273٪ للآلات والمعدات و30٪ للصناعات الكهربائية والإلكترونية و23٪ للشفرات، مؤكداً أن هذه القطاعات كانت محركاً أساسياً لزيادة الصادرات الهندسية.


وأشار الصياد إلى أن المنتجات الأعلى تصديراً في 2025 سجلت أرقاماً قياسية تضمنت كابلات الكهرباء بقيمة 338 مليون دولار ووصلات كهربائية بقيمة 126 مليون دولار وظفيره كهرباء بقيمة 538 مليون دولار وأسلاك نحاس بقيمة 777 مليون دولار وشاشات تلفزيون بقيمة 674 مليون دولار وكابلات محورية بقيمة 180 مليون دولار وسخانات مياه كهربائية بقيمة 146 مليون دولار وكابلات ضغط عالي بقيمة 152 مليون دولار وأوتوبيسات ديزل وشاشات LCD، معتبراً أن هذا التنوع يعكس قوة الصناعة الهندسية المصرية وقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق.


وأوضح رئيس المجلس أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الموحدة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية في دعم الشركات المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن القطاع مستمر في تنفيذ خطط التوسع وزيادة الصادرات عبر تعزيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات الهندسية وتطوير سلاسل الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.


وأضاف الصياد أن المجلس يواصل دعم الشركات الأعضاء البالغ عددها أكثر من 400 شركة من خلال توفير منصات عرض للمنتجات والابتكارات، بما يسهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية الصناعة الهندسية المصرية على الصعيد الدولي، مؤكداً أن المعارض القادمة والمبادرات التصديرية ستسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة الأسواق وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.

الصادرات الهندسية صادرات التليفزيون شاشات التليفزيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد