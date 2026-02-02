ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

شهدت أسعار العملات العربية في مصر، صعودا بمستهل التعاملات الأسبوعية، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 154.90 جنيه مقارنة 154.18 جنيه يوم الخميس الماضي، بزيادة 72 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 2-2-2026

سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعرالشراء: 152 جنيها.

سعر البيع: 154.90 جنيه.

سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء:12.51 جنيه.

سعر البيع: 12.58 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 12.81 جنيه.

سعر البيع: 12.85 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعرالشراء: 123.64 جنيه.

سعر البيع: 125.20 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 11.95 جنيه.

سعر البيع: 12.95 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 65.94 جنيه.

سعر البيع: 66.66 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعرالشراء: 121.12 جنيه.

سعر البيع: 122.61 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.