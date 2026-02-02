قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخشى اتفاقا ناقصا مع إيران أكثر من الحرب الشاملة
كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض
سفير أمريكا بتركيا: السلام في المنطقة غير ممكن.. الأنبياء والحملات الصليبية لم يستيطعوا فعل ذلك
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية في مصر، صعودا بمستهل  التعاملات الأسبوعية، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 154.90 جنيه مقارنة 154.18 جنيه يوم الخميس الماضي، بزيادة 72 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 2-2-2026

سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعرالشراء: 152 جنيها.

سعر البيع: 154.90 جنيه.

 سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء:12.51 جنيه.

سعر البيع: 12.58 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 12.81 جنيه.

سعر البيع: 12.85 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعرالشراء: 123.64 جنيه.

سعر البيع: 125.20 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 11.95 جنيه.

سعر البيع: 12.95 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعر الشراء: 65.94 جنيه.

سعر البيع: 66.66 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 2-2-2026:

سعرالشراء: 121.12 جنيه.

سعر البيع: 122.61 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

