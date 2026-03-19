تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، على اتفاقية بين حكومتي مصر والسعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري بالعاصمة الرياض، أمس، الأربعاء 18 مارس 2026.

وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء عمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وانعكاساً للجهود المستمرة المبذولة لتعزيز أطر العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية تنقل رعايا البلدين من حاملي تلك الفئة من الجوازات وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ما يسهم في تيسير إنجاز المهام الرسمية وتوثيق الروابط المؤسسية ودعم مسارات التنسيق المشترك بين القاهرة والرياض.