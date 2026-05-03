عمرو أديب يحذر من دعوات وقف العلاج: التوقف عن الإنسولين أو الكيماوي تحريض على القتل

قال الإعلامي عمرو أديب: "فيه ناس بتتكلم أنه مش هياكلوا بطاطس أو بيض، يا أخي عنك ما كلت بطاطس وعنك ما كلت بيض وانا ماليش دعوة أنت تاكل ايه، ولكن مشكلتي أن فيه ناس بتقول أنه مش مهم أن مرضى السكر مياخدوش دوا الانسولين، أو عدم العلاج بالكيماوي لعلاج السرطان.

وتابع عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه أنا بحذر أوعى حد يقول لحد بطل الأنسولين أو بطل الكيماوي فهذا يعتبر تحريضا على قتل، اللي عنده نظرية فليثبتها".

البحث والعمل العلمي

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هناك نماذج علمية بارزة مثل العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، الذي حصل على جائزة نوبل بعد سنوات من البحث والعمل العلمي المنظم، وكذلك جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، باعتبارهما نموذجين للإنجاز القائم على العلم والبحث الدقيق.



