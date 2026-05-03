محمد ثروت ينعى هاني شاكر: فقدنا صوتًا استثنائيًا وإنسانًا نقيًا

أعرب الفنان محمد ثروت عن حزنه الشديد لرحيل الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أن العلاقة التي جمعتهما امتدت لأكثر من 45 عامًا، اتسمت بالود والاحترام المتبادل، دون أي خلافات تُذكر طوال هذه السنوات.

وقال ثروت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن هاني شاكر كان يتمتع بصوت مميز منذ بداياته وحتى آخر مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه كان فنانًا نقيًا من الداخل وصاحب حضور فني وإنساني مختلف، ولم يتغير أداؤه أو مكانته مع مرور الزمن.

وأضاف أن الراحل يُعد من أعمدة الغناء في مصر، واستطاع منذ انطلاقته أن يثبت موهبته وسط كبار نجوم الغناء العربي، لافتًا إلى نجاح أعماله المشتركة، ومن بينها أغنية "بلدي" التي كتبها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وحققت صدى واسعًا في وقتها.

وأشار إلى أن رحيل هاني شاكر خسارة كبيرة، ليس فقط على المستوى الفني، بل الإنساني أيضًا، خاصة لما مرّ به من مواقف صعبة خلال حياته، معتبرًا أنه فقد شخصًا كان قريبًا إلى قلبه.