صلاح الشرنوبي: هاني شاكر فنان من جيل راقٍ لن يتكرر

نعى الموسيقار صلاح الشرنوبي الفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدًا أن الساحة الفنية فقدت فنانًا استثنائيًا وإنسانًا راقيًا ترك إرثًا غنائيًا سيظل حاضرًا في وجدان الجمهور العربي.

تعاون فني امتد منذ التسعينيات

وقال صلاح الشرنوبي، خلال مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إنه تعامل مع هاني شاكر منذ منتصف التسعينيات، مشيرًا إلى أن الجمهور العربي بأكمله عشق صوته والأعمال الغنائية التي قدمها مع كبار الملحنين والشعراء والمنتجين.

فنان راقٍ وإنسان طيب

وأكد صلاح الشرنوبي أن هاني شاكر كان مثالًا للفنان الراقي الذي لن يتكرر، مضيفًا أنه ظل محافظًا على مكانته كأمير للغناء والطرب العربي، إلى جانب تمتعه بأخلاق رفيعة وروح مرحة وحب كبير للتعامل مع الجميع.