قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
نقيب الأطباء: نظام الطيبات خطر على صحة الإنسان
حمزة العيلي يكشف صعوبات دوره في حكاية نرجس
أسامة كمال: الطاقة الشمسية لم تعد خيارًا.. وتنويع المصادر ضرورة لحماية الاقتصاد
بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة
تفاصيل أزمة رونالدو في السعودية .. ماذا حدث؟
ريال بيتيس يحقق فوزا كبيرا علي ريال أوفييدو بثلاثي نظيفة في الليجا
أستاذ التفسير بالأزهر: البرق آية كونية من آيات الله لا يملك البشر التحكم فيها
حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية

افتتاح فعاليات مهرجان السينما الأوروبية
افتتاح فعاليات مهرجان السينما الأوروبية
أحمد بسيوني

انطلقت فعاليات مهرجان السينما الأوروبية في نسخته الخامسة على التوالي، اليوم الأحد، في مدينة الإسكندرية لعام 2026، وذلك بدعم وتنسيق من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر برئاسة السفيرة أنجيلينا إيخهورست. 

ويستعرض المهرجان، الذي يمتد من 3 مايو وحتى 6 يونيو، 27 فيلمًا أوروبيًا من 21 دولةً عضوًا، تُعرض مجانًا للجمهور في مختلف أنحاء المدينة، في تظاهرة فنية تهدف إلى تعزيز الحوار المشترك وتقريب ضفتي المتوسط عبر بوابة الفن السابع.

من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست، في كلمتها الافتتاحية، أن الثقافة تقع في صميم شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر، واصفةً الإسكندرية بأنها مدينة اللقاءات والإطار الأمثل للحوار الأوروبي المصري.

وأوضحت إيخهورست أن المهرجان يعكس روح "ميثاق المتوسط" لتقريب الشعوب من خلال الشباب والإبداع، مشيرةً إلى أن عرض الأفلام مجانًا وباللغتين العربية والإنجليزية يضمن وصول هذه القصص الإنسانية لجمهور مصري عريض، لترسيخ قيم التفاهم المتبادل.

من جهته، رحب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالوفود الدبلوماسية، مؤكدًا أن الإسكندرية تعتبر أسطورةً ثقافيةً ومكانًا تندمج فيه الحضارات منذ أن أسسها الإسكندر الأكبر.

وشدد على دعم المحافظة الدائم للمبدعين، واعتزازها باستضافة هذا المهرجان الذي يعزز من هوية المدينة كمنارة للفن والجمال.

وفي سياق متصل، أكدت لينا بلان، القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية، على اعتزاز المعهد الفرنسي باستضافة افتتاح المهرجان؛ باعتباره حدثًا استثنائيًا، موضحة أن استضافة الافتتاح بفيلم إسباني؛ يجسد روح الشراكة الأوروبية الحقيقية. 

ووصفت بلان، الإسكندرية، بأنها الرمز الأهم للحوار بين الثقافات، وأن المهرجان يمثل لوحةً فنيةً تعكس ثراء الهوية الأوروبية وتنوعها، مؤكدةً اعتزاز الجانب الفرنسي باحتضان هذه المنصة التي تجمع المبدعين والجمهور.

بدورها، استعرضت كريستينا فرايل، نائب سفير إسبانيا، الدور المحوري للسينما الإسبانية كأداة للدبلوماسية الناعمة التي تعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشارت فرايل إلى عرض فيلم الافتتاح "أنا نيفينكا" (Soy Nevenka) للمخرجة إيثيار بولايين، والذي يوثق قصةً حقيقيةً لسياسية شابة واجهت التحرش، مؤكدةً التزام الفن الإسباني بمناقشة القضايا الاجتماعية الملحة، إلى جانب عرض فيلم "بيت يحترق" الذي يتناول تعقيدات العلاقات الأسرية.

وشهد الحفل حضور الفنان أحمد مجدي، سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن فخره بالتواجد في مدينة الإسكندرية التي تعلم فيها الكثير، حيث أشاد بالزخم الذي تشهده الحركة السينمائية السكندرية، خاصةً في الأفلام القصيرة، معتبرا أن المهرجان فرصةً نوعيةً لدعم جيل جديد من صناع الأفلام. 

كما استعرض مقدم الحفل، أحمد ياسين، التاريخ السينمائي العريق للإسكندرية الذي بدأ منذ عام 1896 كأول محطة عرض في أفريقيا بسينما "بورص طوسون".

وشهد حفل افتتاح المهرجان حضورًا رسميًا ودبلوماسيًا وفنيًا رفيع المستوى، وبمشاركة لفيف من الدبلوماسيين الأوروبيين وصناع الأفلام الشباب والشركاء الثقافيين بمدينة الإسكندرية.

وتتواصل الفعاليات مجانًا للجمهور في مراكز "ثربانتس" و"جوته" والمعهد الفرنسي والمعهد اليوناني والقنصلية الإيطالية ومؤسسة “أناليند”.

كما ينظم مركز "الجزويت" الثقافي، ورشة عمل تمتد لـ 6 أيام؛ لتدريب المواهب الشابة على تقنيات صناعة الأفلام القصيرة جدًا، تحت إشراف نخبة من المبدعين السكندريين؛ تأكيدًا على دور المهرجان في رعاية المبدعين، وبناء مستقبل سينمائي مشترك.

الإسكندرية مهرجان السينما اوروبا محافظ ايمن عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر.. مضاعفات خطيرة لمرضه

داليا البحيري

بالريش.. داليا البحيري تتألق في أحدث جلسة تصوير

التوت

لون خادع وطعم غريب.. دلائل تكشف التوت المغشوش

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد