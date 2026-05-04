ألمانيا تطالب إيران بفتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأحد، إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقال فاديبول، حسب منشور على حسابه على منصة (إكس)، إنه أكد خلال الاتصال أن ألمانيا تدعم التوصل إلى حل تفاوضي، مُشددًا على أن برلين، باعتبارها حليفا وثيقا للولايات المتحدة، تشترك مع واشنطن في هدف ضمان تخلي إيران الكامل والقابل للتحقق عن الأسلحة النووية، إلى جانب فتح مضيق هرمز فورا، وهو المطلب الذي سبق أن دعا إليه أيضا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو.

وفي الأيام الأخيرة، سعى فاديبول ومسؤولون ألمان آخرون إلى احتواء التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدرش ميرتس، بعد تصريحات أدلى بها ميرتس نهاية الشهر المنصرم أثارت ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة.

ولم تحقق الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تقدما ملموسا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أبريل، وسط مخاوف متزايدة من تجدد التصعيد.