حملات مكبرة لغلق وتشميع المقاهي والكافيهات المخالفة بالجيزة

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولاته الميدانية الليلية لمتابعة حالة الشارع والارتقاء بمستوى النظافة والانضباط حيث تفقد عددًا من القطاعات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام ورديات العمل.

وخلال الجولة وجّه المحافظ بتنفيذ حملات نظافة مكثفة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري شملت شارع الشعب وترسا ومتفرعاتهم وبجوار مسجد عكاشة، وشارع الشيخ أحمد نصر والصرف بمنطقة الطالبية إلى جانب شارع زغلول واامنصورية مع رفع المخلفات والأتربة والتعامل الفوري مع أي تجمعات.



كما كلف المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تم غلق عدد من المقاهي والكافيهات المخالفة بشوارع خاتم المرسلين واستوديو الأهرام بحي العمرانية وترسا بحي الطالبية ورائد السلام " الأربعيني سابقا " المتفرع من المنصورية بحي الهرم.

وكلف المحافظ بتكثيف جهود النظافة بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم خلال الفترات المسائية، مع دعم ورديات العمل بالمعدات والعمالة اللازمة لرفع كفاءة الأداء والتعامل الفوري مع المخلفات أولًا بأول.