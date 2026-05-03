لتقليل استهلاك الوقود.. شركات الطيران البريطانية تحصل على إذن لدمج الرحلات الجوية

سمحت وزارة النقل البريطانية، لشركات الطيران، بتجميع الركاب من رحلات مختلفة على عدد أقل من الطائرات؛ وذلك ضمن خطط تهدف إلى توفير وقود الطائرات.

ومن المتوقع أن يتيح هذا التغيير المؤقت في القواعد للناقلات الجوية، دمج الرحلات على المسارات التي تتوفر عليها رحلات متعددة إلى الوجهة نفسها في اليوم ذاته، وذلك وفقا لوكالة أنباء (بي إيه ميديا).

وبيّنت الوزارة، أن هذا الإجراء يعني احتمالية نقل الركاب من الرحلة التي حجزوا عليها أصلا إلى رحلة أخرى مشابهة؛ وذلك لتقليل كمية الوقود المهدرة الناتجة عن تسيير طائرات لم تُبع مقاعدها بالكامل، والتي كان من الممكن أن تتعرض للإلغاء في ظروف أخرى.

ومن جهته، انتقد حزب المحافظين البريطاني، هذه الخطة؛ بزعم أنها قد تؤدي إلى "حشد الركاب في طائرة مختلفة، في توقيت تختاره شركة الطيران".

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية “فاتح بيرول”، قد صرح في 16 أبريل الماضي بأن أوروبا أمامها "ربما 6 أسابيع، أو نحو ذلك من وقود الطائرات المتبقي".

وحذر من احتمال "إلغاء رحلات جوية قريبا"؛ إذا استمر انقطاع إمدادات النفط بسبب حرب إيران.