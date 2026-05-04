بشير التابعي: الأهلي عنده فرصة للتتويج بالدوري.. ولازم مجلس الزمالك يقفل على الفريق

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التشكيل الذي خاض به الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي كان السبب الرئيسي في الخسارة، مشيرًا إلى أنه توقع النتيجة قبل انطلاق اللقاء.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي، والمذاع على قناة "CBC": "سبب خسارة الزمالك من الأهلي هو التشكيل الخاطئ، ولم يكن من المفترض أن يشارك أحمد فتوح إلى جانب بنتايج، وتوقعت خسارة الفريق بنتيجة كبيرة بمجرد إعلان التشكيل".

وأضاف: "رغم الخسارة، الزمالك لا يزال في صدارة الدوري، وكل شيء في يده لحسم اللقب".

وتابع: "محمد إسماعيل كان أفضل لاعبي الزمالك في مباراة القمة."

وأبدى سعادته بموقف الجماهير، قائلًا: "سعيد برد فعل جماهير الزمالك التي قامت بتحية اللاعبين رغم الخسارة، وهذا دعم مهم للفريق".

وأشار إلى بعض الأزمات الإدارية، موضحًا: "كنت أتمنى أن يخرج مجلس إدارة الزمالك للرد على تصريحات فرج عامر بشأن عدم المشاركة الإفريقية بسبب أزمة القيد، لكن أعتقد أن ممدوح عباس سيتدخل لحل الأزمة."

وأضاف: "في أول 30 دقيقة، لاعبو الزمالك لم يتجاوزوا منتصف الملعب، ولم يظهر مصطفى شوبير حارس الأهلي، كما أن ناصر منسي قدم واحدة من أسوأ مبارياته".

وتوقع التابعي سيناريو المنافسة، قائلًا: "الأهلي ما زال لديه فرصة في التتويج بالدوري، وأتوقع فوز الزمالك على سموحة، وقد يُحسم الدوري خلال الأسبوع الحالي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور حتى لو لعب بقدم واحدة يمثل نصف فريق بمفرده، بينما أرى أن المدرب توروب أقل من مستوى الأهلي، وقد يرحل معظم المحترفين مع الإبقاء على يوسف بلعمري".

وأضاف: "أطالب مجلس إدارة الزمالك بالتركيز وغلق الأجواء على الفريق، خاصة مع المباريات الحاسمة المقبلة، وحتى إذا خسر الفريق الدوري أو الكونفدرالية، فلن ألوم جون إدوارد لأنه منح الجماهير الأمل".