لحضور مباراة سموحة.. الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل جماهيره إلى إستاد برج العرب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير عدد 25 حافلة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد الجيش ببرج العرب، لحضور مباراة سموحة المقبلة في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيكون التجمع أمام بوابة رقم 7 بالنادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء المقبل، على أن تتحرك الحافلات في الثانية ظهرًا إلى برج العرب.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة "Fan ID" وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.