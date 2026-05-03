البترول: بدء إنتاج حقل غرب مينا في 2026 وإضافة 160 مليون قدم غاز يوميًا

أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، أن تطبيق تقنيات البحث و الاستكشاف للغاز الطبيعي، وعلى رأسها تقنيات المسح السيزمي رباعي الأبعاد والمسح بأجهزة قاع البحر  OBN، يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز المصرية، وتعزيز فرص تحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة.


وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ برامج إضافية الفترة المقبلة للتوسع في استخدام هذه التقنيات لأهميتها في أعمال الاستكشاف، بما يوفر بيانات أكثر دقة للمستثمرين ، و يدعم سرعة اتخاذ قرارهم الاستثماري في ظل توافر البيانات لتقليل مخاطر الاستثمار، وفتح فرص جديدة لاكتشاف موارد الغاز في طبقات أعمق وتحويلها سريعاً لقيمة اقتصادية .


وأشاد الوزير بالتعاون الجاري مع شريك النجاح شركة شل مصر  في مناطق غرب الدلتا العميق ورشيد بالتعاون مع الشريك شركة بتروناس الماليزية ، وبما تطبقه شل من تقنيات حديثة من خلال شركة رشيد للبترول المشتركة بين الجانبين لتسريع وزيادة إنتاج الغاز والكشف عن فرص جديدة.


وشدد الوزير على أن السلامة تأتي على رأس أولويات العمل بقطاع البترول، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية في جميع العمليات، خاصة مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، مع توحيد المفاهيم والإجراءات لضمان أعلى مستويات الحماية للعاملين.


وجه الوزير  بأهمية دراسة تسريع عمليات التنمية للبئر  سايرس التي اكتشفتها شل بالبحر المتوسط خلال برنامجها الجاري لحفر آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.
 

وأكدت داليا الجابري رئيسة شل مصر أن السلامة والصحة المهنية تمثل ثقافة عمل أساسية في جميع أنشطة الشركة في مصر ، مع الالتزام بالاستثمار في تحقيق سلامة الأصول والتقييم المستمر لها، واضافت أن الشركة تركز على التعجيل بإنتاج الغاز من مناطقها في مصر من خلال تطوير الحقول البحرية الواعدة مثل حقل غرب مينا الذي يشهد تقدماً كبيراً ومن المقرر بدء إنتاجه في الربع الرابع 2026 مع الالتزام بهدف صفر حوادث . 

 أحدث التقنيات العالمية في مجال الاستكشاف
كما استعرضت الجابري جهود شل مصر للإستفادة من أحدث التقنيات العالمية في مجال الاستكشاف وإدارة الحقول البحرية ، مشيرة إلي استخدام شل لتقنية المسح السيزمي رباعي الأبعاد لأول مرة في مصر للكشف عن فرص جديدة ، كما لفتت الي أن شل تضع في اعتبارها الاستفادة مستقبلا من تقنية المسح السيزمي بأجهزة قاع البحر OBN في استهداف الموارد علي اعماق كبيرة اذ تعد مستقبل استكشاف الغاز بالمناطق البحرية.


أكد المهندس محمد دغيدي، رئيس شركة رشيد للبترول ، تحقيق أداء قوي بالنصف الثاني من عام 2025 بمتوسط إنتاج 366 مليون قدم مكعب غاز يومياً و اكثر من 6100 برميل متكثفات بترولية بإجمالي 69 ألف برميل مكافئ يوميًا، محققاً الخطة الإنتاجية بنسبة 104%، وذلك بفضل الإسراع في إدخال آبار المرحلة الحادية عشرة على الإنتاج قبل الجدول الزمني ، وكذلك تحسين كفاءة التشغيل الذي أضاف 10 ملايين قدم مكعب يوميًا.
 

كما استعرض تطورات مشروع  حقل غرب مينا بالشراكة مع شل وكوفبيك حيث أظهرت الاختبارات معدلات إنتاج متميزة من البئر الأولي مع امكانية رفع الإنتاج بعد الربط على التسهيلات، إلى جانب التقدم في حفر بئر مينا غرب-2 ، ومن المستهدف إضافة 160 مليون قدم مكعب يوميًا غاز من هذا الحقل في الربع الرابع من عام  2026 .
 

واضاف أن  نتائج حفر الطبقة سيريوس  أظهرت مؤشرات مشجعة تدعم فرص تنمية موارد غاز جديدة بالبحر المتوسط ،  فيما تقوم الشركة بالإعداد لمشروع  المرحلة 12-أ، لتنمية وإنتاج الغاز  باستثمارات 350 مليون دولار لحفر ثلاث آبارجديدة بداية من الربع الأول 2027 مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لخفض التكاليف.

 و لفت الي مواصلة رشيد للبترول تنفيذ مشروعات لدعم التعليم والتمكين الاقتصادي للأسر وغيرها من المبادرات لخدمة أهالي محافظة البحيرة،واستفاد منها أكثر من 140 ألف مواطن، مع التوسع ببرامج جديدة .


وأكد المهندس هاني عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر أن شركة رشيد حققت أداءً تشغيليًا قويًا خلال العام مع زيادة الإنتاج وضبط التكاليف، بما يعكس كفاءة التنفيذ والتعاون بين الشركاء، مشيرًا إلى الاستمرار في  تعزيز ثقافة السلامة مؤكدًا أن الشراكة القوية والالتزام بمعايير السلامة يمثلان أساس تحقيق نتائج متميزة.
و أكد عبدالعزيز الموسوي المدير الإقليمي لشركة كوفبيك  مصر الكويتية ، أن التعاون المثمر مع وزارة البترول وشركة شل أسهم في تحقيق تقدم في مشروع حقل غرب مينا، مشيرًا إلي تكثيف العمل مع الشركاء لتحقيق مستهدفات بدء إنتاج الغاز هذا العام .
وفي الختام وجه الوزير الشكر للعاملين بالشركة وشركاء الاستثمار شل وبتروناس مثمناً انضمام شركة كوفبيك الكويتية كشريك استثمار بمنطقة شمال شرق العامرية وحقل غرب مينا.

