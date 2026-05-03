مساء الثلاثاء.. مساعد الخارجية يكشف تفاصيل وصول جثمان هاني شاكر لمصر

كشف السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل جديدة في وفاة الفنان الراحل هاني شاكر، مشيرا إلى أن وفاة الفنان خسارة كبيرة لمصر.

واضاف السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج، في مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة، عبر قناة أون ، مساء اليوم الأحد ، أن غدا سيتم انهاء الإجراءات الورقية وتكفين الجثمان والصلاة عليه، ويصل الجثمان لمصر يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساء.

وتابع السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج، أن الأسرة ترافق الجثمان في عودته لمصر، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية قدمت وستقدم كل التسهيلات لهذا الأمر.