أحمد حافظ مديرا فنيا للزمالك مواليد 2011 للناشئات

أعاد نادي الزمالك ترتيب وهيكلة قطاع كرة القدم النسائية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027، حيث استقر على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لأربع فرق بمراحل سنية مختلفة، وذلك في إطار خطة النادي لتطوير القاعدة وتعزيز حضور الكرة النسائية.

ويشرف على القطاع النسائي بنادي الزمالك الكابتن شاهيناز الهمامي، بينما يتولى حاتم شعبان منصب مدير قطاع الكرة، وبهاء رشوان مدير قطاع الناشئات، وحاتم طاهر المدير المالي، ونور خالد مسؤول الشؤون الإدارية.

أما الجهاز الفني 2011، فيقوده أحمد حافظ مديرًا فنيًا، ويعاونه كريم علي مدربًا عامًا، ويارا خالد مدربًا مساعدًا، ويتولى مؤمن محمد تدريب حارسات المرمى، وأحمد أيمن الإعداد البدني، وعلا شاهين إداريًا، والدكتورة دينا أحمد طبيبة للفريق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نادي الزمالك لتطوير قطاع الناشئات، من خلال إعداد كوادر فنية متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبات القادرات على دعم الفريق الأول مستقبلًا.