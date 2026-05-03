مصطفي فتحي يؤازر لاعبي بيراميدز قبل مواجهة سيراميكا

حرص الجناح الدولي مصطفى فتحي على حضور تدريب فريق نادي بيراميدز اليوم، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في سادس جولات مرحلة البطولة من الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن برنامج تأهيل مصطفى فتحي يسير بشكل جيد، وسيبدأ اللاعب خلال أسبوع من الآن الجري حول الملعب ويكمل برنامجه التأهيلي بشكل متدرج، بعدما أجرى عملية جراحية بعد خلع في الترقوة تعرض له خلال مباراة حلوان الودية.

أشار المنيري إلى أن مصطفى فتحي من المقرر أن يكون جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية خلال شهر من الآن بعد التعافي تماما طبقا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب حاليا.