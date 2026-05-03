وعكة صحية مفاجئة تُدخل جنات المستشفى.. وتطلب الدعاء من جمهورها

أثارت المطربة المغربية جنات حالة من القلق بين جمهورها خلال الساعات الماضية، بعد إعلان تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث شاركت متابعيها بصورة من داخل غرفتها العلاجية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مطالبة الجميع بالدعاء لها.

وظهرت جنات في الصورة وهي على سرير المستشفى ، في لقطة مؤثرة عكست طبيعة الحالة التي تمر بها، واكتفت بتعليق مقتضب قالت فيه: "ادعولي"، وهو ما فتح باب التساؤلات حول تفاصيل وضعها الصحي، خاصة في ظل عدم كشفها عن أي معلومات إضافية بشأن حالتها أو سبب دخولها المستشفى.

وتُعد جنات واحدة من أبرز المطربات في العالم العربي، حيث نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل صوتها المميز واختياراتها الغنائية الناجحة، وقدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال التي حققت صدى واسعًا لدى الجمهور.

ويترقب محبوها خلال الفترة الحالية أي تطورات جديدة بشأن حالتها الصحية، على أمل أن تطمئنهم قريبًا بخبر تعافيها وخروجها من المستشفى، خاصة وأنها تحظى بمحبة كبيرة من جمهورها الذي يحرص دائمًا على دعمها في مختلف الظروف.