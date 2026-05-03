قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة احتيال الإسماعيلية.. دينا فؤاد تثير الجدل بعد ادعاء مرض السرطان لجمع التبرعات
ألمانيا تطالب إيران بفتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي
هشام عباس ينعى هاني شاكر: فقدنا فنانًا خلوقًا أحبّه الجميع |خاص
نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص
لتقليل استهلاك الوقود.. شركات الطيران البريطانية تحصل على إذن لدمج الرحلات الجوية
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان دعوة الإسلام إلى التراحم
أقدار ربانية توازن الحزن بالفرح… فتوح أحمد يحتفل بحمل زوجته بعد 20 عامًا
هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة بسبب عطل فني
محمد صلاح يكشف عن موقفه من الاحتراف في أستراليا
محافظ البحر الأحمر: ارتفاع ملحوظ في مؤشرات السياحة بنمو يتجاوز 9.7%.. ولدينا 165 ألف سرير فندقي
وفاة الصحفية ثريا أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود
عمرو أديب يحذر من دعوات وقف العلاج: التوقف عن الإنسولين أو الكيماوي تحريض على القتل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

درويش يكشف أهمية اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

وليد درويش
وليد درويش
حسام الحارتي

 أكد وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أهمية المشاركة الفعالة لوفد الاتحاد في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رقم 76، الذي استضافته مدينة فانكوفر في كندا لتعزيز التعاون الدولي، ومناقشة ملفات تطوير لعبة كرة القدم عالمياً.

أضاف درويش أن حضور هذه الاجتماعات السنوية والدورية لفيفا يهدف إلى مواكبة التطورات الدولية، من خلال فتح آفاق التعاون الفني والتدريبي لكرة القدم ، مشيداً بالاستقبال الحافل، الذي لقاه الوفد المصري في الكونجرس، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، أبرز  أعضاء مجلس فيفا، نظراً لتاريخه الطويل والمشرف وعلاقاته الدولية المتميزة.

وشدد درويش على أهمية التواصل المستمر مع مسئولي فيفا، كونه أمراً طبيعياً ومن صميم عمل الاتحاد المصري ، خاصة عند مناقشة التطورات واللوائح الدولية.

وتطرق وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على منتخبنا الوطني للناشئين للحديث عن آخر استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث قال إن هذا المنتخب يتم إعداده وتجهيزه من الآن للمشاركة في أوليمبياد 2032 ، وهو الهدف الأساسي لهذا المنتخب، الذي خاض أول مشاركة دولية مؤخراً في ليبيا، ممثلة في التصفيات المؤهلة لأمم المغرب، مشدداً على أن مجلس إدارة الاتحاد حريص علي توفير أكبر قدر من المباريات لهذا المنتخب، بهدف إكسابه الخبرات الدولية المتراكمة في مشوار الإعداد لأوليمبياد 2032، فضلاً عن تجهيز هؤلاء اللاعبين ليكونوا القوام الأساسي لمنتخب مصر الأول في المرحلة المقبلة.

وتابع درويش أن الاستعدادات للمحطة المقبلة وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية تسير علي قدم وساق، ودخل المنتخب بالفعل المرحلة الأخيرة من الإعداد للبطولة قبل السفر للمغرب يوم 8  مايو الحالي، مشيداً بالروح والمعنويات العالية للاعبين والجهاز الفني، بقيادة حسين عبداللطيف قبل البطولة.

وأوضح درويش أن مجلس إدارة الاتحاد المصري حريص على توفير وتسخير كل الإمكانات لإنجاح هذا المنتخب في مهمته من أجل الوصول لكأس العالم، لافتاً إلى تلبية كل طلبات الجهاز الفني قبل البطولة.

وكشف المشرف على منتخب الناشئين عن خوض 3 مواجهات ودية دولية في الفترة الأخيرة، أمام الجزائر  "مرتين" واليابان، بهدف توفير الاحتكاك القوي للاعبين قبل السفر، مشيداً بالمستوى الفني والبدني، مما يبعث الثقة في قدرة هذا الجيل على تحقيق الأهداف المطلوبة وإسعاد الجماهير المصرية.

وليد درويش اتحاد الكرة فيفا صدي البلد رياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

هاني شاكر وابنه شريف وزوجته نهلة

فقدت روحي.. كلمات مؤثرة من شريف هاني شاكر بعد رحيل والده

ترشيحاتنا

النصر

الدوري السعودي.. القادسية يتفوق على النصر بثلاثية

ريال مدريد

ريال مدريد يفوز على إسبانيول 2-0 في الدوري الإسباني

الاهلي والاخدود

ثنائية لـ كيسيه| الأهلي يهزم الأخدود 4 - 0 في الدوري السعودي

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد