قصة احتيال الإسماعيلية.. دينا فؤاد تثير الجدل بعد ادعاء مرض السرطان لجمع التبرعات

انتشرت في الفترة الماضية قصة فتاة من الإسماعيلية تُدعى دينا فؤاد، حازت على تعاطف واسع ودعم من نجوم مثل تامر حسني، بعد أن تداولت دعاءً على مواقع التواصل: “يارب اشفيها وشيل من عليها”، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت صادمة للجمهور.

جمع مئات الآلاف من التبرعات

وكانت دينا قد ظهرت سابقًا مع زوجها في برنامج "تفاصيل"، حيث شهدت مشادة على الهواء قبل إعلان الانفصال، لتنكشف لاحقًا حقيقة مثيرة للجدل: أنها اختلقت الواقعة وادعت إصابتها بالسرطان لجمع مئات الآلاف من التبرعات.

تقارير ومستندات تثبت مرضها

وقالت الصحفية نجلاء الجبالي، التي تابعت الواقعة منذ بدايتها، خلال برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، إن جيران دينا أكدوا أن ادعاء المرض كان كاذبًا، وعند مواجهتها طلبت منهم تقديم تقارير ومستندات تثبت مرضها، وعندما أظهرت دينا بعض الإثباتات القديمة، بما في ذلك مسح ذري قديم، اكتشف الكثيرون عدم صحة روايتها، وعندها توقفت عن الرد على المكالمات.

تقديم تقارير وفحوصات طبية

وأضافت الجبالي أن دينا حاولت الاستفادة من شهرتها السابقة عندما سقط شعرها أثناء العلاج الطبي، وأنها حاولت إزالة منشورات الصحفية التي فضحت الأمر مقابل تقديم تقارير وفحوصات طبية.

وأوضحت الجبالي أن دينا كانت فعليًا مريضة في 2023، لكنها تعافت تمامًا في 2024، وأن الفيديوهات المنتشرة لها كانت قديمة من فترة مرضها، لكنها لم تُعلن عن شفاءها، مما سمح لها بجمع مبالغ مالية كبيرة، بينما كانت تكلفة العلاج الحقيقية تبلغ 182 ألف جنيه فقط.