اللي حصل لا أخلاقي.. نهال طايل تنفعل على الهواء بسبب تصرف أمير عيد غير اللائق في عزاء والد طليقته

علقت الإعلامية نهال طايل، على قيام المطرب أمير عيد بإشارة غير لائقة للصحفيين في عزاء والد طليقته.

وقالت نهال طايل في برنامجها " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" أمير عيد قام بتصرف غير لائق في العزاء ".

وتابعت نهال طايل:" اللي عملته ده مش حلو وأنت أرقى من كده وأنت في مكانة أكبر من الحركات دي ولا داعي لهذا التصرف ".



وأكملت نهال طايل :" الصحفيين كانوا بيصورا امير عيد لتوثيق لحظة وصوله للعزاء "، مضيفة:" اللي بيقع مش بيقوم تاني وأكيد نقابة المهن الموسقية هتاخد إجراء واللي حصل ده لا أخلاقي".

أثارت واقعة الفنان أمير عيد، خلال حضوره عزاء والد طليقته، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بإشارة “غير لائقة” تجاه عدد من المصورين المتواجدين في محيط العزاء.

وعقب الواقعة، قرر المصورين المتواجدين في محيط العزاء الانسحاب من المكان، اعتراضًا على التصرف الذي اعتبروه إهانة وغير مناسب، خاصة في مناسبة يغلب عليها طابع الحزن والاحترام.