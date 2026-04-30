نقاشات عادية.. أضا يكشف حقيقة مشادة مجلس الزمالك بسبب تذاكر القمة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن حقيقة ما تردد بشأن وقوع مشادة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك خلال أحد الاجتماعات الأخيرة، وذلك على خلفية مناقشة ملف تذاكر مباراة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي.

وأوضح أضا، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تواصل مع بعض أعضاء مجلس الإدارة للوقوف على حقيقة ما حدث، حيث أكدوا له أن الخلافات واردة في مثل هذه الاجتماعات، وأن اختلاف الآراء يحدث في إطار العمل، دون أن يؤثر ذلك على استقرار المجلس أو استعدادات الفريق للمباراة.

وأشار أضا إلى أن ما جرى داخل الاجتماع كان مجرد مناقشات اعتيادية تتعلق ببعض الملفات التنظيمية، وعلى رأسها ترتيبات توزيع تذاكر مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز حدود النقاش الفني والإداري المعتاد.

واختتم أضا حديثه بأن اللي حصل إن مفيش خناقة ولا حاجة زي ما اتقال، كل الموضوع كان نقاش عادي جدًا عن توزيع التذاكر، وكل واحد قال رأيه وبس، وفي الآخر الدنيا هادية ومفيش أي مشاكل جوه النادي قبل ماتش الأهلي.