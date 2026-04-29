«القمة 132».. طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك | بالأسماء

تم تعيين الحكم الألماني روبرت شرودر لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في قمة الدوري الممتاز، في مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ويعاونه كريستيان جيتلمان حكمًا مساعدًا أول، وجوناس فيكينماير حكمًا مساعدًا ثانيًا، وتوبياس ريخيل حكمًا رابعًا.

وعلى تقنية حكم الفيديو المساعد، يتولى روبرت شرودر المسؤولية، ويعاونه دكتور هنريك برامليج.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وكان الأهلي قد منح الزمالك نفس عدد الدعوات في مباراة الدور الأول لمسابقة الدوري، التي أُقيمت في شهر سبتمبر الماضي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.